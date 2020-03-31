【新冠肺炎】德國反對歐元債劵救經濟　意大利感被背棄？

全球新型冠狀病毒疫情持續，累計個案已突破78萬宗，逾3.7萬人死亡，成為自1918至1919年H1N1流感大流行以來，最嚴峻之公共衞生危機。病毒從東至西，於歐美大規摸爆發，亦觸發環球股災，急挫速度遠高於2008至2009年金融海嘯，達至1930年代經濟大蕭條程度。在此全球經濟衰退迫在眉睫下，歐盟龍頭大國德國上周通過合計1,560億歐元之附加預算案刺激當地經濟，並提供總值1.8萬億歐元之經濟援助。然而其表兄弟，遭疫症打擊最嚴重之意大利、西班牙則巧婦難為無米炊。意大利於疫情前早已負債累累，其負債率為國民生產總值之130%，亦令其未有足夠財力挽救經濟。

意大利著名旅遊名勝威尼斯及金融工業重鎮米蘭早已於3月初封城，卻仍無法阻止疫症擴散。其後總理孔特宣布佈鎖國，由都靈至巴勒莫，全國國民禁足隔離最少至4月3日，意國所有經濟生產幾乎陷於停頓，令本來疲弱之經濟雪上加霜。外界預測意大利將再陷入衰退，本年度國民生產總值將跌1.2%。為此孔特月中宣布250億歐元之「關懷意大利」（Cura Italia）方案支援醫療系統及中小企，但國閉財困下，要挽救意大利危在旦夕的經濟，不得不依靠經濟條件較佳之歐盟表兄協助。

歐盟委員會早前取消成員國之借貸條件，令信貸風險較高的意大利、法國、西班牙、葡萄牙等皆可任意舉債。然而由於銀行擔心再重蹈2008年覆轍，不敢輕易批出貸款，如當年觸發歐債危機之希臘亦難以舉債，直至歐洲央行出手作擔保方暫時平息。歐洲央行行長拉加德雖稱藉斥資7,500億歐元於各類債劵提振歐洲經濟，然而這遠遠滿足不了意大利需求。孔特再次提出發行歐元債劵，並稱之為「冠狀債劵」（corona bonds），以協助深受冠狀病毒疫情打擊之國家重振經濟。

此前只是法學教授的孔特，也許沒有想到在政黨權衡下上任的他，竟然會成為帶領意大利度過二戰以來最大挑戰的總理。（路透社）

「冠狀債劵」胎死腹中

其實發行歐元債劵概念早於歐債危融機時已曾提出過，以期挽救希臘經濟，但遭歐盟主要成員國德國否決，總理默克爾更聲言其在位一日都不會出現歐元債劵。不過多年光景過後，歐洲經濟經歷了比當年危機更巨大之滔天巨浪，德國鐵一般之立場亦受國內外抨擊。七名德國經濟學家刊登評論文章稱強者要協助弱者，建議為無法進入資本市場之成員國發行總值一萬億歐元債劵，甚至連德國央行亦一轉其保留態度，連同拉加德遊說德國政府支持「冠狀債劵」方案。

然而德國財政部始終如一，尚未討論便稱「冠狀債劵」方案已胎死腹中。荷蘭、奧地利、芬蘭亦持同樣態度，認為有多項措施可援助意大利等國，發行債劵多此一舉。上周四（26日）歐盟27國財長舉行視像會議更加激辯六句鐘，支持「冠狀債劵」之意大利、法國、比利時、希臘、葡萄牙、西班牙、愛爾蘭、斯洛文尼亞、盧森堡九國據理力爭，而德、荷、奧、芬四國則不為所動。最終會議未有共識，意大利財長空手而回，亦令水深火熱之意國人民大感失望。

富有國家對此的憂慮不無道理，擔心會打開大規模發行債劵之潘朵拉盒子，令富有成員長期要為其窮表親埋單。就算歐盟各國達至共識，方案亦極可能最終於各國國會中被否決，令歐元統一發行債劵失去意義。歐盟在此成立以來最嚴峻之經濟危機中，仍陷入富國與窮國之爭論之中，無法達到共識，亦再次暴露歐盟體制之缺陷。孔特警告若歐洲不能應對此史無前例之挑戰，將直接威脅歐盟成立之初之核心信念，整個歐盟體制會失去其存在意義。

歐盟委員會主席馮德萊恩稱，歐盟成員國進行邊境檢查的措施會威脅物資供應鏈。圖為她3月4日在比利時首都布魯塞爾出席記者會。（Getty）

歐盟不顧南部窮表親？

事實上孔特的警告刺中歐盟面對此困境之核心：若歐盟並非建基於共同援助之歐洲概念上，繼續在一起又有何意義？然而歐盟委員會主席馮德萊恩一邊稱與意大利人同在，一邊於上周六一篇報道中直指「冠狀債劵」方案僅為「口號」（Schlagwort），惹來意國震怒。要知本身為德國人的馮德萊恩意外當選歐盟委員會主席前，一直於默克爾內閣出任部長，為默克爾之心腹。馮德萊恩的言論令意國人民再次感到遭歐盟背棄，亦再次對德國把持歐盟體制，對窮表親闊佬懶理之態度深感不滿。

金融海嘯引發歐債危機後，意大利、西班牙、希臘等國便是於德國、荷蘭等國主導下，經歷甚為艱苦之緊縮政策。上次之經濟危機已令各地民怨四起，多股反歐盟反建制之民粹主義冒起並集結，嚴重威脅歐盟之穩定，更導致主要成員國英國脫歐。疑歐民粹主義於意大利尤其猛烈，2018年大選便由五星運動黨及極右聯盟黨勝出共同組閣，其後一直為財政預算一事跟歐盟抬槓，現時另一個疑歐反建制之極右政黨兄弟黨更於民調中急速冒起。

當中國、俄羅斯，甚至古巴紛紛派醫護人員來助，布魯塞爾之技術官僚仍以尋求全體成員一致同意之共識的慢條斯理，甚至掛上不屑其南部之窮表親一副懶理死活之嘴臉，一再重蹈覆轍而背德離心，一場更烈更猛之反歐盟風潮勢將來臨。屆時意大利等國一旦步英國脫歐後塵，歐盟失去的將不止是存在意義，更是存在本身。