【新冠肺炎】特朗普：美國踏入最艱難兩周　白宮料最少10萬人喪生

美國的新型冠狀病毒（COVID-19）肺炎疫情持續，當地在3月31日的確診個案突破18萬宗，總統特朗普（Donald Trump）呼籲民眾遵守社交距離守則在4月底，並警告全國在未來兩周會經歷最艱難的時期。

特朗普公布30天的社交距離守則，內容與華府早前的指引相似，包括呼籲民眾繼續保持社交距離、感到不適要留在家中並致電醫生求助，同時要求民眾不要外出用膳，改為叫外賣，以及照顧長者等。他又認為，美國民眾可以在公眾地方戴口罩，作為減輕病毒擴散的手段。

他強調，這是關乎大家生死的事情，因此要求每個美國人要準備面對艱辛日子。他認為每個人在打贏這場疫情的戰爭中各司其職，是全國上下共同的愛國任務，並指從沒見過國家如此團結，希望可以在不久將來戰勝疫情。

對於呼吸機供應問題，特朗普稱，華府限制1萬台呼吸機的出口，指隨時準備當地需求急增的可能，他亦表示全國多個地方都出現呼吸機短缺的困境。

同場的美國傳染病專家、過敏症與傳染病研究所（NIAID）主任福西（Anthony Fauci）表示，白宮推算在繼續遵守社交距離的情況下，全國或有10至24萬人喪生，但警告如果沒有這種措施，死亡人數可能增至150至220萬。不過他希望數字不會急升，但認為有必要應對這個可能。