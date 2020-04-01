【新冠肺炎・美國】特朗普建議市民用圍巾代替口罩

美國白宮估計，全國將有10萬至24萬人死於新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）疫情。總統特朗普（Donald Trump ）3月31日出席記者會警告市民為未來兩周痛苦生活作好準備。被問到公眾是否應該戴口罩減慢病毒傳播，他回應指可以用圍巾代替。

福西（左）和特朗普3月31日在白宮出席抗疫小組記者會。特朗普建議市民用圍巾代替口罩，並指獲福西告知不要鼓勵廣泛使用口罩，希望口罩用來供應醫院。（美聯社）

特朗普說：「你知道，你可以用圍巾。很多人都有圍巾。你可以用圍巾。用圍巾會很好。」對於市民戴口罩，他指出，「我的感覺是，如果市民想做（戴口罩），當然沒有害處。不過我會說，但是如果需要的話就用圍巾，而不是出去買口罩或其他東西。」

特朗普表示，獲國家過敏症和傳染病研究所主任福西（Anthony Fauci）告知不要鼓勵廣泛使用口罩。他指出，目前正在製造數百萬個口罩，但希望用來供應醫院，不希望所有人與醫院爭奪口罩，強調醫院十分需要口罩。

他續指：「所以你可以用圍巾，你可以在臉上用其他物件。不需要是口罩，但這不用壞主意，至少在一段時間內。」

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全球疫情嚴峻，不過世界衛生組織（World Health Organization）官員3月30日仍然不建議一般市民戴口罩，除非生病或要照顧患者。美國疾病控制和預防中心（Centers for Disease Control and Prevention）現時指引仍然建議健康市民無需戴口罩。《華盛頓郵報》報道，中心考慮修改指引，呼籲市民戴自製口罩。

根據約翰斯・霍普金斯大學（Johns Hopkins University）統計，截至香港時間4月1日上午7時14分，美國確診個案增至187,919宗，死亡個案達3,873宗。重災區紐約州確診個案累計增至75,833宗，佔全國四成。死亡個案增至1,550宗。