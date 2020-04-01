英媒：中國和加拿大正討論維持油菜籽貿易往來

因中國電訊巨頭華為高層孟晚舟被拘押，引發與加拿大外交糾紛後，北京暫停了進口加拿大的農產品油菜籽。英媒3月31日引述最新消息指，中加兩國正討論相關問題，尋求維持兩國有限量的油菜籽貿易往來。

路透社引述消息指，中國海關總署和加拿大農業部的兩方官員正在積極討論，以確保有限的加拿大油菜籽可以繼續出口至中國。

加拿大2018年12月2日應美方要求下在温哥華逮捕孟晚舟，中加關係自此陷入緊張。自2019年3月起，中國以驗出多種有害生物為由，停止加拿大油菜籽進口，包括取消了加拿大農業公司Richardson International和嘉能可公司旗下Viterra的油菜籽出口許可證。

報道指，雖然除了Richardson International和Viterra之外，從加拿大其他公司運往中國的油菜籽仍然維持船運往來，但有關每次貨運海外物料的標準數量協議已在3月31日到期。加拿大政府消息指，在過去的兩至三周期間，加拿大油菜籽出口商與中國買家仍未就此事簽訂任何協議，惟可能把標準數量限於佔付運量的1%。

被問及與中國商討油菜籽貿易的進展時，加拿大總理杜魯多（Justin Trudeau）31日表示，「我們已經看到在特定問題上，出現建立積極關係、令人鼓舞的跡象。」「我們將繼續努力，以確保我們的農民、製造商和出口商，即使在這個困難時期，仍能繼續進入世界各地的市場。」