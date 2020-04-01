【新冠肺炎】中國首公布無症狀病人數據　媒體稱反映政府極度憂慮

中國國家衛生健康委員會4月1日首次公布新冠肺炎（COVID-19）無症狀感染者數據。有外國媒體稱，這反映出在疫情中心湖北與武漢即將解封之際，民眾對疫情恐再次暴發感到深深憂慮，中國政府也開始感到擔憂。

據中國國家衛生健康委員會官方網站，截至3月31日凌晨零時時，中國各地報告新增無症狀感染者130人。這是該機構首次公布中國無症狀感染者數據。

河南事件

美國有線電視新聞網絡（CNN）4月1日發表題為《中國將開始在每日統計中報告無症狀冠狀病毒病例》的報道中稱，在中國政府準備解除對疫情發源地湖北省與武漢市的封鎖之際，河南發生的事件引發了人們的強烈關注和焦慮。

人們擔心無症狀攜帶者的傳染性有多強，擔心當局在報告無症狀感染者病例上是否足夠透明。

中國中部河南省的一名女子上周感染了這種致命病毒，此前她遇到了一位朋友，這位當地醫生後來被確診為無症狀病例。

民眾憂慮

路透社4月1日發表題為《中國開始報告無症狀冠狀病毒病例》的報道稱，中國衛生部門於北4月1日開始報告無症狀的新冠肺炎感染病例，這是為減輕公眾對人們可能在不知情的情況下傳播病毒的擔憂。

報道稱，雖然中國看似已經明顯控制住疫情，但有人擔心，一旦解除封城的措施，成千上萬的感染者會在不知道自己攜帶病毒的情況下回到日常生活中，因為他們沒有症狀，也沒有經過檢測。

中國為消除公眾對隱藏病例的恐懼，政府本周命衛生當局將注意力轉向尋找無症狀病例，並公布他們的數據。

到底有多少人

法國國際廣播電台1日發表題為《中國的無症狀感染者到底有多少？》的報道稱，國外普遍對中國公布的疫情感染數字和死亡數字持嚴重懷疑的態度，其中有一個重要的因素就是當局沒有把無症狀感染者計算在內。

法廣評論稱，中國衛健委開始通報無症狀感染數據，與其說是國際輿論質疑的結果，倒不如說無症狀患者的隱患愈來愈大。

中國公眾越來越擔心「暗箭難防」，讓無症狀感染者在毫無知覺的情況下讓病毒四處擴散。最後導致中國的最高層也感到擔憂。