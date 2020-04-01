【新冠肺炎・印度】100萬人中僅32人受檢

「人口大國」印度為防止新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）疫情擴散，政府決定自3月25日開始全國封城21日。儘管採取強有力的防疫對策，印度當前面臨防疫物資嚴重不足的窘境。

圖為3月30日印度市政府工作人員向農民工噴灑消毒劑。（Reuters）

印度《明特報》3月30日報道，截至3月30日，印度共進行38,442次新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）檢測。《印度斯坦時報》稱，那就是印度每100萬人中有32人接受檢查。

印度媒體指出，印度當地研究所數量不足導致核酸檢測劑數量供應出現問題，此外診斷費用對印度低收入階層來說也是相當大的負擔。因此有預測表示，若印度能以其他國家同等水平增加檢測，確診人數將大幅增加。截至當地時間4月1日上午，印度累計確診病例增至1,361例。

此外，印度還面臨嚴重缺乏口罩、人工呼吸機及其他醫療設備的難題。路透社3月31日報道指出，一些印度醫生甚至沒有使用正式的醫療防護用品，甚至使用雨衣或摩托車頭盔。在印度哈里亞納邦羅塔克市的一家國營醫院中，幾位初級醫生一直拒絕治療患者，除非他們擁有足夠的安全設備。

特別是印度目前僅有48,000台人工呼吸機，如果確診患者劇增，印度醫療系統可能會難以承受。

印度政府表示，正在試圖從國內及韓國和中國大量購買個人防護設備。同時，政府為保證醫療設備的順利供應正在討論廢除關税等方案。