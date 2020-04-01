【新冠肺炎】英外交大臣談清算中國言論　稱疫情緩和後是時候檢討

圍繞着新冠肺炎（COVID-19）疫情問題，英國政府內部有人要求事後清算中國，英國外交大臣拉布（Dominic Raab）3月30日回應。

他說，如大家想在應對危機一事上有效合作以及制止下一波疫情，國際社會需將愈多國家團結起來。他說英國與中國政府在撤回英國僑民方面有良好合作。他說「但顯然，在疫情緩和後，會是對的時候去進行某種形式『事後檢討』。」

近來，英國的疫情形勢惡化，英國首相約翰遜（Boris Johnson）也確診。英國《每日郵報》3月28日報道稱，英國首相約翰遜的盟友在冠狀病毒危機問題上把矛頭對準中國。

英國政府部長和高級官員表示，中國在自己如何處理疫情的問題上面臨「清算」。英國內閣呼籲約翰遜改變讓中國公司華為參與英國5G網絡建設的決定。

報道指出，英國政府高層對中國共產黨在病毒傳播方面的錯誤訊息、對出口的大量保護性醫療設備的限制以及侵犯動物權利（有專家稱這是導致此次疫情爆發的原因）感到憤怒。

科學顧問警告約翰遜說，中國公布的冠狀病毒病例數可能被「低估15到40倍」。英國政府認為，在大流行期間，中國正試圖通過向世界各國提供「掠奪性的援助」來增強自己的經濟實力。

報道稱，另一位消息人士說:「當這一切結束的時候，一定會有一個清算。」

中國駐英使館3月31日發表聲明稱，中國駐英使館已就有關報道和言論向英方表達不滿，要求予以澄清。英政府高級官員表示，相關報道不代表英國政府立場，英方高度評價中國對國際社會抗擊疫情做出的貢獻，發展對華關係對英方至關重要。