【新冠肺炎】土耳其累計確診逾1.3萬宗　全球第10

土耳其提高對新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）疑似個案的檢測數目，3月31日通報新增2,704宗個案及46宗死亡個案，當日新增的確診及死亡個案都創單日新高。確診個案累計13,531宗，個案數量排全球第10，死亡個案累計214宗。

新型冠狀病毒肺炎：圖為3月30日土耳其伊斯坦布爾的工作人員穿上防護裝備，將停屍間的棺材運上靈車。（AP）

衞生部31日在網站公布，政府過去24小時檢測15,422宗疑似個案，其中2,704人對病毒呈陽性反應，累計確診個案增至13,531宗。該國目前共檢測92,403宗個案，累計243人康復。

土耳其3月11日出現首宗確診個案，時間相對於其他國家較晚，但確診數量過去數天持續攀升，疫情已「後來居上」。根據美國約翰斯・霍普金斯大學（Johns Hopkins University）的疫情地圖，土耳其累計個案數量排全球第10，次於美國、意大利、西班牙、中國、德國、法國、伊朗、英國及瑞士。

關注中東的新聞網站「觀察」（Al-monitor）30日報道，總統埃爾多安（Recep Tayyip Erdogan）呼籲沒有工作義務的國民可以留在家中，展開自願隔離，這會令生活快些回復正常。他說，土耳其在18個省內隔離41個城鎮、村莊及社區。隔離區的居民被要求到避難所，在部分地區，如有居民確診感染，該區的出入口會被封鎖。