【新冠肺炎・措施】美國兩州實施居家隔離　紐約市關閉所有遊樂場

新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）疫情在全球持續，在中國以外疫情持續蔓延之際，除了歐洲及亞洲等地，美國的確診個案在持續急劇增加。多國政府除進行「封國」及「封城」措施，亦有要求人們不要出街、不要外遊以及保持社交距離等等。

美國：紐約州州長科莫（Andrew Cuomo）4月1日表示， 過去數周已警告過民眾在公眾地方減低密度，但由於民眾不配合社交疏離規定，下令關閉紐約市所有遊樂場，防止病毒傳播。 公園則會保持開放，讓居民可以出外做運動。

佛羅里達州及內華達州4月1日宣布，將實施居家隔離令。佛州州長德桑蒂斯（Ron DeSantis）指，從4月2日午夜開始，所有居民除了購買生活物資、看醫生等必要活動外，不得外出，有關命令至少維持30日。內華達州州長西索拉克（Steve Sisolak）亦指出，由當地2日起實行居家隔離令，所有非必要場所、遊樂場所及學校，將延長關閉時間至4月底。

美國新冠肺炎疫情：紐約市的世貿中心一號大樓3月30日點紅、藍和白燈，表彰全國努力抗疫。（Reuters）

意大利：意大利總理孔特（Giuseppe Conte）4月1日宣布，原定4月3日屆滿的封城措施延長至本月13日。孔特指出，如果民眾不再遵守限制，又或者政府放寬有關措施，所有的犧牲都將白費。

德國：總理默克爾（Angela Merkel）4月1日表示，延長封城令至4月19日，防止疫情擴散。當局會在復活節假期後，重新評估有關措施。默克爾又指，政府推出的社交疏離措施初見成效，但距離目標仍然很遠，她警告民眾在復活節期間，仍然需要保持社交距離。