【新冠肺炎・最新疫情】全球逾93萬人確診　美國超過20萬人染疫

新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）在全球多國蔓延，美國、意大利及西班牙的確診個案已超越中國，其中美國及西班牙的死亡個案增長迅速。全球累計確診病例已經突破93萬宗。本文繼續為您跟進全球各地疫情最新情況。

美國約翰斯・霍普金斯大學（Johns Hopkins University）發布的即時統計數據顯示，截至香港時間4月2日上午6時4分，全球新冠肺炎確診病例新增75,118‬宗，達到932,605宗，死亡病例新增4,728宗，至46,809宗，痊癒個案有193,177宗，增加15,260宗。

↓↓↓想看全球民眾如何面對疫情，請觀看圖輯：

+ 4 + 3 + 2

日本：日本4月1日新增265宗確診個案，包括1名未滿1歲的女嬰。連同郵輪「鑽石公主號」乘客和船員在內，全國感染者增至3,204人。全國新增3宗死亡個案，其中2人來自茨城縣，另外1人來自埼玉縣，累計死亡個案增至80宗。

東京都4月1日新增66宗確診個案，累計587人確診。

🔻點擊圖表觀看日本疫情分佈🔻

美國：根據約翰斯・霍普金斯大學統計，美國確診個案新增15,689宗，至203,608宗，死亡個案達4,361宗，增加488宗。

重災區紐約州新增7,879宗確診個案，累計增至83,712宗，佔全國四成。死亡個案增至1,941宗，增加391宗。

🔻點擊圖表觀看美國疫情分布🔻

🔻點擊圖表觀看美國疫情趨勢🔻

意大利：民防局4月1日公布新增727宗死亡個案，累計增至13,155宗。確診個案增加4,782宗，累計增至110,574宗。累計有16,847人已經出院。

西班牙：衞生部4月1日公布新增7,719宗確診個案，累計增至102,136宗，突破10萬宗。另外新增864宗死亡個案，創單日新高，不過增加幅度的百分比相對前一日較少。

圖為3月31日一名男子在緬甸仰光一銀行外洗手，以預防患上新冠肺炎。（AP）

法國：衞生部4月1日公布新增509宗死亡個案，累計增至4,032宗，繼意大利、西班牙和美國之後，成為第四個死亡個案突破4,000宗的國家。另外確診個案增加4,861宗，累計增至56,989宗，增幅為9%，比起前一日的17%大減。

英國：政府4月1日公布新增563宗死亡個案，累計增至2,352宗。另外新增個案方面，當地再多4,324宗病例，累計升至29,474。

德國：德國羅伯特・科赫研究所（Robert Koch Institute）4月1日公布的數據顯示，德國的確診病例增加5,453宗，累計67,366宗，死亡病例增加149宗，累計732宗。

澳洲新冠肺炎疫情：澳洲目前已有4,557人確診新冠肺炎。圖為3月31日，塔拉梅林高速公路一個電子告示牌屏顯示「留在家中，拯救生命」。（Getty）

泰國：泰國新冠肺炎疫情管理中心（Center for COVID-19 Situation Administration）發言人表示，該國4月1日新增120宗確診個案及2宗死亡個案。累計確診個案增至1,771宗，累計死亡個案增至12宗。

澳洲：截至3月31日下午3時，澳洲新增312宗確診個案，全國累計4,557人確診，19個死亡案例。

圖為3月24日西班牙馬德里一名病人被轉送到一個改作醫療用途的酒店。（AP）

↓↓↓更多全球防疫的相片，請點擊放大觀看：

+ 4 + 3 + 2

韓國：韓國中央防疫對策本部4月1日指，截至當天凌晨零時，全國新增101宗確診個案，約一半來自首都圈，全國累計增至9,786宗。同日新增3宗死亡個案，累計增至165宗。另外，再多159名患者康復出院，治癒總人數達到5,567人。

🔻點擊以下圖表了解韓國疫情分布🔻

🔻點擊圖表了解韓國疫情趨勢🔻