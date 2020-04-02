【新冠肺炎・最新疫情】全球逾93萬人確診　西班牙死亡人數破1萬

新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）在全球多國蔓延，美國、意大利及西班牙的確診個案已超越中國，其中美國及西班牙的死亡個案增長迅速。全球累計確診病例已經突破93萬宗。本文繼續為您跟進全球各地疫情最新情況。

美國約翰斯・霍普金斯大學（Johns Hopkins University）發布的即時統計數據顯示，由香港時間上午11時33分至下午6時24分，全球新冠肺炎確診病例新增4,858個，達到941,949個，死亡病例新增291‬個，至47,522個，痊癒個案有195,929個，增加2,752個。

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新加坡：新加坡4月1日新增74宗確診個案，確診數目創單日新高，累計個案增至1,000宗。新增個案有54宗是本地感染，54名患者最近沒有外遊紀錄。政府發現兩個新感染群組，分別來自一間老人院及一間工人宿舍。該國4月2日出現1宗死亡個案，累計死亡個案增至4人。死者是68歲有糖尿病和高血壓病史的印尼人。

泰國：新冠肺炎疫情管理中心（Center for COVID-19 Situation Administration）發言人4月2日表示，泰國新增104宗確診個案及3宗死亡個案，累計確診個案增至1,875宗，累計死亡個案增至15宗。

希臘：港口警方3月31日表示，一艘載着383人的郵輪上約有20人確診感染後，被安置在雅典（Athens ）附近進行隔離。郵輪名叫「埃萊夫塞里奥斯‧韋尼澤洛斯」（Eleftherios Venizelos）。它原本的路線是由土耳其航行至西班牙，在3月22日停泊在希臘比雷埃夫斯（Piraeus），但受疫情影響，郵輪不能繼續駛往西班牙。

日本：日本4月1日新增265宗確診個案，包括1名未滿1歲的女嬰。連同郵輪「鑽石公主號」乘客和船員在內，全國感染者增至3,204人。全國新增3宗死亡個案，其中2人來自茨城縣，另外1人來自埼玉縣，累計死亡個案增至80宗。

東京都4月1日新增66宗確診個案，累計587人確診。

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美國：截至香港時間4月2日下午6時27分，約翰斯・霍普金斯大學發布的即時統計數據顯示，美國確診個案新增207‬個，至216,722個，死亡個案達5,137個，新增18個。

重災區紐約州新增334‬個確診個案，累計增至84,046個。死亡個案增至2,220個，增加279個。

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意大利：民防局4月1日公布新增727宗死亡個案，累計增至13,155宗。確診個案增加4,782宗，累計增至110,574宗。累計有16,847人已經出院。

西班牙：衞生部官員指出，在西班牙再度錄得單日死亡人數新高之際，國內累計死亡個案在4月2日超越1萬人。當地死亡個案由950個增至10,003個。

西班牙累計確診個案為110,238個，新增8,102個。

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法國：衞生部4月1日公布新增509宗死亡個案，累計增至4,032宗，繼意大利、西班牙和美國之後，成為第四個死亡個案突破4,000宗的國家。另外確診個案增加4,861宗，累計增至56,989宗，增幅為9%，比起前一日的17%大減。

英國：政府4月1日公布新增563宗死亡個案，累計增至2,352宗。另外新增個案方面，當地再多4,324宗病例，累計升至29,474。

德國：德國羅伯特・科赫研究所（Robert Koch Institute）4月1日公布的數據顯示，德國的確診病例增加5,453宗，累計67,366宗，死亡病例增加149宗，累計732宗。

澳洲新冠肺炎疫情：澳洲目前已有4,557人確診新冠肺炎。圖為3月31日，塔拉梅林高速公路一個電子告示牌屏顯示「留在家中，拯救生命」。（Getty）

泰國：泰國新冠肺炎疫情管理中心（Center for COVID-19 Situation Administration）發言人表示，該國4月1日新增120宗確診個案及2宗死亡個案。累計確診個案增至1,771宗，累計死亡個案增至12宗。

澳洲：截至3月31日下午3時，澳洲新增312宗確診個案，全國累計4,557人確診，19個死亡案例。

圖為3月24日西班牙馬德里一名病人被轉送到一個改作醫療用途的酒店。（AP）

韓國：據韓國中央防疫對策本部4月2日公布，截至當天凌晨零時，韓國較前一天零時新增89個，累計確診9976個。

韓國累計死亡病例169個，較前日增加4個。平均死亡率為1.69%，80歲以上患者死亡率達到18.76%。累計治癒並解除隔離病例共5828個，較前日增加261個。

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