【新冠肺炎】美國確診病例突破20萬　世衛：全球死亡個案勢破5萬

新型冠狀病毒（COVID-19）肺炎疫情肆虐全球，截至4月1日，世界各地的確診個案突破90萬宗，當中美國的病例超過20萬。世衛（WHO）警告有關數字在未來數天勢突破100萬。

根據美國約翰斯・霍普金斯大學（Johns Hopkins University）的即時數據，美國的確診數字為203608宗，4361人不治，另外有8362人康復。

其中在疫情最嚴重的紐約州，當地有83712人確診，1941人不治。州長科莫（Andrew Cuomo）1日宣布更嚴格的抗疫措施，下令關閉所有遊樂場和籃球場等場所，阻止年輕人聚集，同時要求州內警方徹底執行社交距離的要求，並呼籲民眾要負責任，避免疫情擴散。他亦預計，紐約州的疫情會在4月底到達高峰。

世衛總幹事譚德塞（Tedros Adhanom Ghebreyesus）同日在瑞士日內瓦舉行定期記者會時形容，全球在過去5周的確診的數目以指數式增長，死亡個案在過去一周亦增加超過一倍。他認為在未來數日，確診個案會突破100萬，喪生人數亦會升破5萬。

他亦指，疫情導致包括發達國家在內難以在封城期間支撐經濟，因此世衛聯同世界銀行及國際貨幣基金組織（IMF）呼籲國際社會寬免受影響國家的債務，避免當地面臨更嚴重的危機。