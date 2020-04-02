【新冠肺炎】分離連頭雙胞胎聖手　美兒科神經外科名醫併發症不治

COVID-19新型冠狀病毒肺炎疫情持續，美國兒科神經外科主任古德里奇（Dr. James Goodrich）染病後引起併發症，延至周一（3月30日）於紐約愛因斯坦醫學院的蒙特菲奧里醫療中心（Montefiore Medical Center）不治，享年73歲。

蒙特菲奧里醫療中心表示，古德里奇是醫學界翹楚，深受愛戴，他的同事和家人都會永遠懷念他。古德里奇執業超過30年，在2004年帶領蒙特菲奧里兒童醫院的外科醫生團隊，替來自菲律賓的連體嬰克拉倫斯（Clarence Aguirre）與卡爾（Carl Aguirre）進行了4次手術，成功分開這對小兄弟而聲名大噪。

當年該對連體嬰的頭顱骨及大腦組織互相連接，共用腦部主要血管，手術難度極大。2004年8月，古德里奇為兩兄弟進行第４次手術，順利將二人分開，術後也沒有產生嚴重併發症；克拉倫斯與卡爾本月底將年滿18歲，現與母親一同生活在紐約州斯卡斯代爾鎮（Scarsdale）。

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古德里奇還於2016年帶領40位外科醫生，在蒙特菲奧里醫療中心進行一項長達27小時的手術，成功分開當年僅13個月大的連頭雙胞胎阿尼亞（Anias McDonald）和杰登（Jadon McDonald），而該次是古德里奇職業生涯中的第7度替連體嬰分離手術。

根據美國約翰斯・霍普金斯大學（Johns Hopkins University）的即時數據，截至周三（4月1日），美國的確診數字為203608宗，4361人不治，另外有8362人康復。世衛總幹事譚德塞（Tedros Adhanom Ghebreyesus）表示，全球在未來數日，確診個案將突破100萬，死亡人數亦會升破5萬。

The Montefiore @EinsteinMed community is mourning the loss of Dr. James T. Goodrich, world-renowned pediatric neurosurgeon. Dr. Goodrich passed away on March 30, 2020 from complications associated with COVID-19. Please see our full statement below. pic.twitter.com/nxPcKvPRG4 — Montefiore Health System (@MontefioreNYC) March 30, 2020