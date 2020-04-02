【新冠肺炎】美國30個地區進入重大災難狀態　政府準備10萬屍袋

美國的新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）確診人數已經突破20萬。北達科他州（North Dakota）4月1日進入重大災難狀態。美國已經有30個州份或地區進入重大災難狀態。彭博社報道，五角大樓已經着手準備10萬個屍袋。

美國總統特朗普（Donald Trump）4月1日批准北達科他州宣告進入「重大災難狀態」。北達科他州目前有142宗確診病例和3宗死亡病例。截至目前，美國已有30個地區被批准宣告進入「重大災難狀態」，包括27個州份、華盛頓特區、關島和波多黎各。

新冠肺炎疫情在美國大爆發，當地醫療系統告急。圖為3月30日，工作人員在美國紐約中央公園搭建臨時醫院。（AP）

美國約翰斯・霍普金斯大學（Johns Hopkins University）發佈的實時統計數據顯示，截至香港時間4月2日上午6時30分，美國累計有213,372宗確診個案，成全球首個確診超20萬的國家。死亡個案有4,757宗，有8,474人康復。與前一日同時間的數據相比，美國新增27,107宗確診病例，連續第三天新增確診數超2萬，死亡病例新增1,447宗。

特朗普4月1日在白宮記者會證實，聯邦政府的防護裝備緊急儲備已經所剩無幾。有美國媒體報道，政府已經下令美國國際開發署暫停向海外運輸醫療防護用品，優先確保本國補給不受影響。

美國各州仍在紛紛向聯邦政府尋求援助。紐約市長白思豪（Bill de Blasio）4月1日表示，紐約醫院急需醫療物資，本周日前需要330萬個N95口罩、210萬個手術口罩、10萬件隔離服和400個呼吸機。

彭博社4月2日報道，美國聯邦應急管理局已經要求準備10萬個屍體袋。消息人士透露，國防部將從軍用儲備的5萬個屍袋中先調撥一部分，剩下的將準備訂購。報道指，國防部的綠色尼龍製屍袋通常運往戰區，國防部已經聯絡承包商評估產能，但未有正式訂購。

白宮冠狀病毒應對協調官伯克斯（Deborah Birx）3月31日在白宮舉行的發佈會上說，根據數據模型預測，在採取嚴格防疫措施的情況下，預計有10萬到24萬美國人死於疫情。如果不採取任何措施，死亡人數有可能達到150萬至220萬人。