【新冠肺炎】習近平與印尼總統及比利時國王通電話

新型冠狀病毒（COVID-19）肺炎疫情持續，中國國家主席習近平4月2日分別印尼總統佐科維多多（Joko Widodo）及比利時國王菲利普（King Philippe）通電話，向他們表示慰問。

新冠肺炎：習近平4月2日分別印尼總統佐科維多多及比利時國王菲利普通電話。圖為習近平3月29日在寧波探訪。（AP）

新華社報道，習近平強調病毒無分國界，不分種族，是全人類面臨的共同挑戰，國際社會只有形成合力，才能戰而勝之。

習近平在與佐科維多多的通話中指出，中國人民經過艱苦卓絕努力走出最困難時期，對印尼目前面臨的困難感同身受，願提供支持和幫助。他強調，中方願同印尼一起努力，持續加強共建「一帶一路」，推動中印尼全面戰略夥伴關係不斷發展。

佐科維多多則感謝中方為印尼抗疫提供物資援助和寶貴支持，又稱印尼堅決反對任何污名化行為，願與中方一同推動國際社會加強團結合作。

在與菲利普的電話中，習近平指出，中方願盡力幫助比利時解決當前防疫物資緊缺困難，同比方分享疫情防控有益經驗，共同推動疫苗和藥物研發等領域合作。他又表示，中方將在鞏固疫情防控成果基礎上，加強全國範圍復工復產，優先恢復和提高醫療防疫物資產能，嚴格品質監管措施，為全球抗疫提供盡可能多的物資保障。

菲利普表示，疫情衝擊世界各國，中國率先控制疫情，中國經驗對其他國家具有重要借鑒意義。比利時願意在藥物研發方面同中方開展合作，形容中國是比利時真正的朋友。