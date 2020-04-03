【新冠肺炎】英國擬提升每日檢測量至10萬次　籲英超球員減薪抗疫

英國衛生大臣夏國賢（Matt Hancock）4月2日表示，政府決定提升新型冠狀病毒（COVID-19）的每日檢測量，希望在月底前達成每日10萬檢測量的目標。另外他亦呼籲英超球員在疫情期間減薪，與國家共渡時艱。

夏國賢表示，政府逐步的抗疫措施會減慢病毒擴散，令民眾不會一窩蜂湧到醫院求診，並強調當局根據科學建議，適時推出措施。他又指，國民保健計劃（NHS）欠下的134億英鎊債務會一筆勾銷，為NHS可以專注抗疫。

他指目前英國醫療服務的容量明顯多過需求，稱深切治療部仍有空間增加更多床位。對於前線醫護的個人保護裝備不足的情況，夏國賢強調英國已經準備就緒，但問題的重點是如何分發裝備，他指各部門正努力協調，希望為數以百萬的前線人員帶來保障。他亦有信心像氧氣等醫院的重要物資不會短缺，稱當局有詳細計劃，而且會定期審視情況。

根據英國衛生部公布的數據，截至2日，全國共有33718人確診，2921人死亡，比上一日增加24%。同場出席記者會的英格蘭國民保健計劃（NHS England）醫療總監波伊斯（Stephen Powis）認為，當地或需時數周才出現死亡數字下降的情況。

另外，夏國賢被問到，英超球會是否在疫情間應該以納稅人金錢支付受影響員工薪金時，指英國所有人都有責任協助國家面對危機，他認為英超球員現時可以做到的第一件事就是減人工。