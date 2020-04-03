【新冠肺炎】印度醫護到民居檢查遇襲　最大貧民窟首現確診

印度的新型冠狀病毒肺炎疫情（COVID-19）逐漸惡化，確診病例呈快速上升趨勢。位於孟買（Mumbai）的最大貧民窟塔拉維（Dharavi）4月1日出現首宗確診病例。另外有醫護人員到民居檢查時遭到襲擊，7名疑犯4月2日被捕。

印度衛生部官網最新數據顯示，截至當地時間4月2日下午6時，確診病例達到2,069宗，其中53人死亡，156人治癒出院。塔拉維貧民窟4月1日一名56歲男子確診，當晚病情惡化，轉院期間病逝。

新德里回教傳道會3月舉辦大型宗教聚會，目前相關確診個案達300宗，已有10人死亡，為印度目前最大的感染群。政府正在追蹤9,000名曾出席聚會的信徒，但仍然未掌握他們的下落。一名不願意具名的印度衛生部門高層官員表示，懷疑病毒是由參與聚會的外國人傳入印度。

I don't want to spoil your morning but this is what happening in #indore. people attacking doctors who is visiting them for sample collection 😟 god bless us and doctors pic.twitter.com/wiMoYGc8JM — Yennefer ❤❤ (@Poorvaholics) April 2, 2020

印度中央邦印多爾市（Indore）多名醫護人員4月1日遭居民襲擊，兩名女醫生受傷。其中一名醫生指，過去三日前往當地進行檢查，並得悉有老婦曾與患者接觸，當他們與老婦交談時，突然有居民開始施襲。有人向他們擲石，最終要由警方救出。

海得拉巴（Hyderabad）等地也出現類似情況。市民呼籲政府嚴懲施襲者，並加強保護醫護人員。總理莫迪（Narendra Modi）表示，民眾應配合醫務人員的相關工作，並強調警方將對施襲者採取嚴厲的懲罰措施。