【新冠肺炎】美防疫高官福奇接死亡恐嚇　9名特工保護

美國官員4月1日稱，國家過敏症和傳染病研究所（NIAID）主任福奇（Anthony Fauci）一再呼籲美國人幫忙減緩新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）疫情大流行蔓延後，他收到的死亡恐嚇增加。不過他目前已獲9名特工保護。

圖為美國家過敏症和傳染病研究所福奇4月1日在白宮出席每日疫情簡報。（Reuters）

《華盛頓郵報》是率先發布報道事件的美國媒體。它引述知情人士稱，福奇正面臨的人身安全威脅愈來愈嚴重。福西是政府成員中最敢言的人，也是少數願意糾正總統特朗普（Donald Trump）誤述的官員之一。

他獲得執法人員全日貼身保護。美國有線新聞網絡（CNN）引述一名消息士稱，美國執法官局（U.S. Marshals Service）提供的保安是全天候24小時，包括他的家。

現年79歲的福奇曾鼓勵特朗普延長社交疏離指引的時限，用一個嚴峻形勢的模型向他展示疫情大流行可能造成的損失。

司法部表示：「昨天，根據美國執法官局建議，部門已批准來自衞生與公眾服務部（HHS）的請求，（就是）9名HHS督察長辦公室（Office of Inspector General，OIG）特工人員為福奇博士提供保護服務。」