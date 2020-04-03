【新冠肺炎】疫情爆發前夕　美國對華大量出口醫療物資

新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）在美國持續擴散。美國1月和2月對中國大量出口外科口罩、人工呼吸器、個人防護裝備等醫療設備，如今防護用品卻嚴重不足，有醫護被迫重複使用個人防護裝備。

《今日美國報》4月2日報道，根據美國人口普查局提供的最新外貿數據顯示，截至2月，美國公司向中國售出價值超過1,750萬美元的口罩、超過1,360萬美元的手術服和超過2,720萬美元的人工呼吸機，遠遠超過過去十年中的任何其他類似時期。僅在1月，美國就向中國出口價值超過170萬美元的口罩，是2019年1月出口量的兩倍多。2月口罩的出貨量增至1,580萬美元。

報道指出，白宮和國會情報委員會1月和2月雖然有聽取專家有關疫情範圍和威脅的簡報，但美國總統特朗普（Donald Trump）仍未停止關鍵醫療設備的出口。

隨確診病例和死亡人數大幅增加，美國當前面臨防護用品急缺的困境。全國各地的衛生保健專業人員在社交媒體和新聞報道中表示，他們擔心自己的生命，因為他們被迫在整個星期內定量配給即棄防護設備。部分醫療專業人員表示，他們被迫重複使用或不使用個人防護設備以彌補短缺的情況。

《紐約時報》4月2日報道，疫情重災區紐約州的州長科莫（Chris Cuomo）表示，若按照州內為患者使用呼吸機的速度來推算，紐約州的呼吸器將在六天內耗盡。他表示，不指望特朗普政府能及時解決呼吸機短缺問題，「認為聯邦政府沒有能力在全國可能需要的範圍內提供呼吸器」。