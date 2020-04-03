【新冠肺炎】紐約殯儀服務不堪重負　死者過多需另尋安葬地

新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）疫情在全球各地肆虐，美國成為重災區，路透社4月2日報道，由於患者和病逝者甚多，紐約市醫院和殯儀館都承受巨大壓力，正竭盡全力治療患者、安葬死者。紐約州長科莫（Andrew Cuomo）預測美國其他地區很快會面臨同樣問題。

新型冠狀病毒肺炎：圖為4月2日美國紐約布魯克林一間殯儀館的停屍間安放着多具屍體。該公司能夠同時處理40至60具屍體，但由於疫情爆發，公司4月2日早上要處理185具。（AP）

科莫表示「從許多方面來說，紐約州就是美國的縮影，所以我認為紐約州會成為一個示例，向美國其他地區說明將有什麼事情發生。」

隨着紐約市的確診病例超過5萬宗，該市殯儀館和公墓服務的負責人稱需求出現幾十年來從未見過的激增。火葬場延長工作時間至深夜，但死亡人數快速增加，令市政官員要在該州其他地方尋找臨時安葬地。

紐約州殯葬司儀協會（New York State Funeral Directors Association）總監拉諾特（Mike Lanotte）表示「我們一直在為最糟糕的情境作準備，在很多方面，最差的情境已開始成為現實。」

美國疫情帶來的影響除了是殯儀服務需求急增外，在政府醫療設備應急儲備中，供醫護人員使用的防護設備幾乎已經用盡。