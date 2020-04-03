【美國疫情】軍方醫療船抵紐約供1000張病床　卻僅收治20名病人

新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）疫情在美國迅速蔓延，紐約成為重災區。美國媒體報道，前來支援的「安慰號」海軍醫療船僅收治了很少病人。

「安慰號」在3月30抵達紐約港，專門收治沒有感染新冠病毒的病人（AP）

《紐約時報》4月3日報道，3月30日進駐紐約港的美國海軍「安慰號」醫療船接收20位病人。然而，這座「海上醫院」配置1000張床位、12個手術室、8個重症監護室和4個放射室。

報道稱，目前僅有20名病人登上了「安慰號」，類似的洛杉磯「仁慈號」也僅收治了15人。

報道稱，造成這一尷尬局面的是軍方的規程和官僚規定。首先，「安慰號」除了禁止新冠肺炎患者上船外，也拒絕另外包括49種疾病的患者。此外，救護車無法直接把病人送到「安慰號」，病人必須先在城裏的醫院進行冗長的評估和新冠病毒檢測，然後救護車才能把合資格者送到船上。

紐約市最大醫院網絡諾思韋爾醫療保健公司（Northwell Health）行政總裁道林（Michael Dowling）稱「這簡直是個笑話」 。道林所在的醫院把大廳和會議室改裝為病房，收治的新冠肺炎患者人數從3月20日的100名直線上升到了現在的2,800名，其中25%的患者都在重症病房。

道林表示「這很荒謬。如果你們不打算幫助這些需要幫助的人，那麼你們的目的是什麼？」

報道稱，將一艘醫療船用於流行病診治本來就是一個挑戰，「安慰」號按照戰場條件設計，醫生習慣於治療年輕、健康的士兵，且通常是槍擊或者爆炸受傷。然而，新冠肺炎重症患者多數年齡較大，而且新冠病毒至今還沒有被人們完全了解。

專家也表示，船上設備適合士兵使用，狹窄的雙人床並不是現代化醫院病床，對於治療平民而言並不理想。

截至4月2日晚，美國新冠肺炎累計確診數突破24萬例。作為全美疫情最嚴重的城市，紐約市累計確診數達51,809例。