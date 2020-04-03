【新冠肺炎】澳洲總理指濕貨街市釀全球衛生風險　促世衛採取行動

新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）疫情爆發後，中國部分街市售賣野味的問題受到廣泛關注，澳洲總理莫里森（Scott Morrison）4月3日接受電台訪問，被問到如何看待中國濕貨街市（wet markets）的問題時，莫里森回答稱，無論在哪裏的濕貨街市都是非常真實與重大的問題，呼籲世界衛生組織（World Health Organization）採取行動應對。

在澳洲電台2GB的節目上，莫里森表示無論在哪裏的濕貨市場，都是非常真實與重大的問題（very real and significant problem）。他稱「此病毒始於中國，再傳播到世界各地，這就是它如何開始。我們都知道，就這些街市可能發生的情況而言，這些濕貨街市可以是一個真正的問題。」

莫里森認為世衛應該採取行動，應對濕貨市場出現的衛生風險問題，圖為他3月26日出席二十國集團的視像峰會時（Getty）

莫里森又稱，從世界衛生的角度來看，世界衛生組織應該採取行動，他表示「這就是為什麼我們必須在這些論壇（國際組織的論壇）上對這些事情持相當嚴格的態度，並確保它們正在處理那些相當嚴重的世界衛生風險。」

莫里森之後見記者時重申「這已經不是我們第一次看到這種類型的病毒從這些地方（濕貨街市）冒出來。」

他強調此對未來世界是一個巨大挑戰，世界衛生組織和其他國際組織應該花費時間與精力應對，他稱「因為我們清楚看到這種地方與設施對世界其他地區的健康與福祉造成巨大風險。」

在新冠肺炎疫情在中國爆發初期，多宗確診個案與武漢華南海鮮市場有關，由於該市場有售賣野味，令外界質疑疫情爆發是否與此有關。