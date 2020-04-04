【美國疫情】參議員斥世衛總幹事幫中國隱瞞疫情　呼籲其下台

隨着在美國的新冠肺炎（COVID-19）疫情日益加劇，當地出現更多對中國及世界衛生組織（World Health Organization）不滿的聲音，一名美國共和黨議員4月2日呼籲世衛總幹事譚德塞（Tedros Adhanom Ghebreyesus）下台。

美國亞利桑那州共和黨女議員麥克薩利（Martha McSally）4月2日在接受美國霍士（Fox）商業新聞電視台採訪時說，她從來不相信共產黨，中國隱瞞疫情導致美國以及全球各地不必要的人員死亡。

她還稱「世衛必須停止為他們隱瞞，我認為譚德塞需要下台。我們需要採取一些行動來解決這個問題。這是不負責任的，這是不合理的，他們的所作所為導致全球各地都有人死亡。」

It』s unconscionable that the WHO has helped China cover-up its mishandling of the coronavirus crisis for months, while thousands die globally. I』m calling on the Director-General of the WHO to resign. pic.twitter.com/f2TItzZcnh — Martha McSally (@SenMcSallyAZ) April 2, 2020

就在兩天前，共和黨參議員斯科特（Rick Scott）3月31日也呼籲對世衛在協助北京隱瞞有關新冠病毒威脅的關鍵信息中所扮演的角色展開國會調查，還表示將重新審視美國是否應該持續每年為世衛支付高額的經費。

對於世衛和中國的關係，美國總統特朗普（Donald Trump）3月25日也曾在記者會上說，的確有很多人說世衛不夠公正。「我認為，有很多人認為它一直都非常不公正，它一直都非常偏向中國，很多人對此都不滿。」

現任世衛總幹事譚德賽來自非洲國家埃塞俄比亞，中國對埃塞俄比亞一直有很多投資和援助，因而外界擔憂中國藉此控制世衛。