【新冠肺炎】世衛對公眾戴口罩持開放態度　稱年輕人感染風險仍高

新型冠狀病毒（COVID-19）肺炎疫情繼續威脅全球，至今共有逾1.06萬宗確診個案，超過5.6萬人喪生。世衛（WHO）4月3日稱，對公眾戴口罩或替代品持開放態度，並強調年輕人同樣面對受病毒感染的風險。

世衛總幹事譚德塞（Tedros Adhanom Ghebreyesus）3日在例行記者會上表示，這場疫情是史無前例的危機，因此需要以前無古人的方式應對。他呼籲各國政府不應計較確診病人的國籍、居留權或醫療保健資格，免費提供治療和病毒測試，並指世衛在兩個月前呼籲全球慷慨解囊後，至今共收到大約6.9億美元。

同場的衛生緊急項目負責人瑞安（Mike Ryan）稱，世衛多次警告年輕人不會在疫情中獨善其身，指韓國每6個死者就有1個是60歲以下人士，而意大利在過去6周就有最少10至15%的深切治療病人是50歲以下，因此呼籲年輕人不可掉以輕心。

對於民眾在公眾場合戴口罩的成效，瑞安認為各國須優先為醫護人員提供口罩等保護裝備，他指世衛早已發出指引，呼籲在家中生病及照顧病患的人戴口罩。他補充，出現咳嗽等病徵的人帶口罩或圍巾等有助減低其他人受感染的風險，但大家亦要緊記勤洗手和保持社交距離等措施。

世衛亦指，各國需要定立過渡措施控制疫情，避免在封城和放寬措施之間不斷循環。

而在意大利的疫情方面，當地民防部門3日表示，全國再多766人不治，比前一日輕微回升，總死亡人數增至14681人。不過新增確診人數則持續放緩，當地在過去24小時錄得4585新個案，較前一日減少80多人，另外有19758人康復。這亦反映意大利的疫情即將回落。