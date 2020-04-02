【美國疫情】政府未修改指引　兩參議員先呼籲全民戴口罩

新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）疫情在全球肆虐，美國確診個案超過20萬宗。在該不該戴口罩的問題上，美國政府的態度漸出現改變，轉向稱會討論是否建議民眾戴口罩，目前未修改有關指引。兩名聯邦參議員4月1日先公開宣布「支持戴口罩」，呼籲民眾外出應遮掩口鼻，減低感染病毒機會。

該兩名參議員分別是民主黨籍的科羅拉多州聯邦參議員貝內特（Michael Bennet）與共和黨籍的賓夕法尼亞州聯邦參議員圖米（Pat Toomey）。

兩人都推廣應該要有更多人加入戴口罩，其中貝內特與妻子達蓋特（Susan Daggett）已加入美國民間的縫紉大軍，一齊製作布口罩。

🔻貝內特轉發文章鼓勵民眾自製口罩🔻

Here's a guide for how to make your own homemade mask ⬇️https://t.co/UD8A7be9Ug — Michael Bennet (@SenatorBennet) April 1, 2020

隨着疫情爆發，美國人對口罩的態度漸有改變，英國廣播公司（BBC）報道，在2月時，美國醫療總監亞當斯（Jerome Adams）還在Twitter發文稱「別再買口罩！口罩並不能有效防止公眾感染冠狀病毒，但如果醫療人員沒有口罩來照顧患者，醫療人員和社區都會暴露於風險之中！」

圖為4月1日在美國馬里蘭州一間商店內，本來擺放口罩的貨架已經清空（Getty）

但亞當斯近日接受節目訪問時已經改口稱，美國疾病控制和預防中心（CDC）已接獲要求審視有關口罩方面的指引，並解釋是因為「我們得知有相當數量的無症狀感染案例」，但他仍強調，醫療口罩應留給最需要的醫護人員。