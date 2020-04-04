【新冠肺炎】西班牙確診個案超越意大利　列全球第二

西班牙的新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）確診個案數目4月3日首次超越意大利，為全球確診個案第二多的國家，排在美國之後。不過單日新增死亡數字有所回落，疫情有望緩和。

西班牙疫情嚴峻，4月3日累計確診病例達117,710宗，為全球確診個案第二多的國家。圖為4月2日，西班牙馬德里有身穿全套防護裝備的工作人員從療養院搬運死者的靈柩。（路透社）

西班牙確診病例達117,710宗，為全球確診個案第二多的國家，排在人口達七倍有多的美國之後。累計死亡個案增至10,935宗，緊次意大利的13,915宗，同時為連續第七日單日新增死亡個案超過800宗。

衛生部應急與預警協調中心副主任謝拉（María José Sierra）表示，病例總數雖然有所增加，但數據表明，病例增長率已經開始放緩。她指，當日新增確診個案增幅為7%，比起上周的9%有所減少，現在每日住院患者增長率為10％，前幾周則為30％。

有醫護人員卻不認為有關說法。他們表示，由於缺乏可用的檢測試劑，西班牙的確診數目可能被低估。現時深切治療部病房已經飽和，即使有新的資源和設備，病房也未能應付患者數目。

西班牙3月14日起實施封鎖措施，原定為期15日，目前已經延長至4月12日，但預計將再次延長措施。總理桑切斯（Pedro Sanchez）的執政聯盟未掌握國會大多數，他表示正在尋求國會的支持，解決疫情對社會經濟和醫療保健的影響。保守派人民黨和極右翼的呼聲黨（Vox）未有支持桑切斯，反而批評政府的反應。