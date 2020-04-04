美國已故總統甘迺迪孫姪女攜子划獨木舟失蹤　料已經罹難

美國已故總統約翰甘迺迪（John F. Kennedy）孫姪女和其子前往切薩皮克灣（Chesapeake Bay）划獨木舟，但未有返岸。家族4月3日發聲明指，目前推定二人已經不幸罹難。

失蹤母子為馬里蘭州前副州長湯森（Kathleen Kennedy Townsend）的40歲女兒梅芙（Maeve Kennedy Townsend McKean）和8歲孫子吉迪恩（Gideon Joseph Kennedy McKean）。家族聲明表示，搜救工作已經改為打撈工作，意味推定二人已經死亡。

二人4月2日下午於謝迪賽德（Shady Side）住所附近的水域失蹤，警方出動搜救。當局推斷二人是從住所出發，嘗試划獨木舟去撿球，懷疑因為強風無法返岸。警方尋獲翻倒的獨木舟，相信屬於失蹤者。

湯森來自美國顯赫的甘迺迪家族，父親羅拔甘迺迪（Robert F. Kennedy）為已故總統約翰甘迺迪的弟弟，曾出任司法部長。湯森則是約翰甘迺迪的姪女。

圖為2019年12月12日，麥基恩（左一）和妻子梅芙帶同子女在美國紐約出席羅拔甘迺迪人權紀念中心舉辦的活動。（Getty Images）

由於甘迺迪家族多次遭遇不幸，有多人早逝，外界有部分人甚至認為家族受到「詛咒」。前總統甘迺迪和弟弟羅拔甘迺迪均遭暗殺，而他們的兄長小約瑟夫甘迺迪（Joseph P. Kennedy Jr）在二戰中犧牲，其妹妹凱瑟琳甘迺迪（Kathleen Kennedy）在1949年死於空難，當時年僅28歲。

部分不幸身亡的甘迺迪家族成員：

甘迺迪總統的兒子小甘迺迪（John Fitzgerald Kennedy Jr）於1999年因飛機失事死亡，當時他的妻子以及妻子的姐姐皆不幸罹難。羅拔甘迺迪年僅22歲的外孫女希爾（Saoirse Kennedy Hill）疑服藥過量身亡。至今，甘迺迪家族已經10多人因為非自然因素死亡。