【新冠肺炎】美國又被指「搶口罩」　德國官員狠批華府：現代海盜

法國RTL電台4月1日報道法國大東部大區（Grand Est）首長羅特納（Jean Rottner）指該區向中國訂購的一批口罩在停機坪等待運進貨機前一刻，險被美國進口商以3、4倍的價錢以及使用現金當場買走。繼法國之後，德國也稱被美國「搶走」防疫物資。德議員就此批評美國是「現代海盜」。

英國《衛報》在4月3日的報道指出，德國柏林市政府證實，本擬為柏林警隊訂購、由美國3M公司在中國的廠房生產的一批N95口罩，在運經泰國曼谷機場時有約20萬個N95口罩被沒收，沒有抵達原定目的地。這是整批40萬個口罩訂單的一部分。

德國柏林州內政部長蓋澤勒（Andreas Geisel） 就此事形容美方行為是「現代海盜行為」（an act of modern piracy）。他亦呼籲德國聯邦政府要求華府遵守國際貿易規例。

美國《華爾街日報》3日報道，美國駐柏林大使館拒絕回應。美國白宮暫未回應媒體的置評要求。



這批口罩的生產商3M公司在3日晚上發聲明稱，「沒有證據顯示，3M的產品被奪走。3M沒有任何來自中國、並為柏林警方生產的訂單。我們對這個報道來源不予猜測。」

被指實行「另類搶購」的國家，也包括德國在內。德國也曾被指出攔截別國訂購的防疫物品，德國門興格拉德巴赫（Borussia Mönchengladbach）的海關部門3月中旬曾以懷疑非法出口為由，沒收美國3M在於興市（Jüchen）的歐洲配送中心的防護物品，當中包括口罩及保護衣。這批貨品本擬出口到瑞士。