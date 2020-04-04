法國持刀襲擊案2死數人受傷　疑犯曾高叫「真主偉大」

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法國東南部市鎮德龍省（Drôme）的伊澤爾河畔羅芒（Romans-sur-Isère）發生持刀襲擊案，至少2死數人受傷；當中3人重傷。

疑犯已被捕，但外界暫未知其動機。藍色法國電台（France Bleu）引述目擊者稱，他在行兇前曾大叫「真主偉大」（Allahu Akbar）。

法國電視三台（France 3）4月4日報道，疑犯是年約30歲的蘇丹籍男子。俄羅斯衛星網引述一些報道稱，他較早時在法國尋求庇護。

↓↓↓Twitter用戶在兇案發後上載的現場影片：

藍色法國電台報道，疑兇先進入一肉食店，用刀刺中店東及1名顧客，然後他在市中心一帶用刀刺中數人。

法國《道芬自由報》（Le Dauphiné libéré）同日報道，案中至少2人死亡。傷者當中有3人重傷。

法國目前處於「封國」狀態，全國民眾只有在購買必需品或做運動時才能出外。

圖為法國東南部市鎮德龍省（Drôme）的伊澤爾河畔羅芒（Romans-sur-Isère），但並非案發現場。圖中一名工作人員在伊澤爾河畔羅芒的街道上進行清毒工作。（Reuters）

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