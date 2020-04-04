【英國政壇】施紀賢接替郝爾彬擔任在野工黨新黨魁

英國在野工黨2019年底經歷選舉大敗後，最新舉行黨魁選舉，57歲的影子脫歐大臣施紀賢（Keir Starmer）大比數勝出，接替現任黨魁郝爾彬（Jeremy Corbyn）。

在4月4日的黨內選舉中，施紀賢首輪已贏得過半數的56.2%選票，擊敗得票率27.6%的對手朗貝莉（Rebecca Long-Bailey）與16.2%的蘭地（Lisa Nandy），順利勝出。

施紀賢（右）本來是工黨的影子脫歐大臣，圖為他與郝爾彬（左）2019年11月出席選舉活動（美聯社）

施紀賢從政前是人權律師，曾經出任北愛爾蘭警務委員會的人權顧問，監察北愛爾蘭警察局遵守人權法的情況。他2008年獲委任為刑事檢控專員。2015年5月起出任霍爾本和聖潘克勒斯（Holburn & St Pancras）選區的國會議員。他在郝爾彬的團隊超過3年，負責工黨的脫歐政策，是工黨的影子脫歐大臣。

施紀賢在Twitter發布影片表示，他將帶領工黨走向新時代，並稱「當時機來到，我們能再一次替國家服務，以政府的身分」。

It’s the honour and privilege of my life to be elected as Leader of the Labour Party.



I will lead this great party into a new era, with confidence and hope, so that when the time comes, we can serve our country again – in government. pic.twitter.com/F4X088FTYY — Keir Starmer (@Keir_Starmer) April 4, 2020

在影片中，施紀賢也為工黨近幾年來鬧得沸沸揚揚的反猶太主義爭議致歉。施紀賢矢言要「把這個毒藥連根拔起」，並稱將可以從退黨的猶太籍黨員是否回歸，來衡量他是否成功。郝爾彬曾被指控縱容黨內反猶太風氣滋長，令多名工黨議員不滿退黨。