【新冠肺炎】英國有7名醫護人員殉職　警告未來兩周死亡率仍偏高

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英國內閣辦公室大臣高文浩（Michael Gove）與衛生官員在4月4日舉行定期記者會，講述當地的新型冠狀病毒（COVID-19）的最新疫情，他表示有7名醫護人員死於疫情，並稱已經向各國採購呼吸機。

高文浩指，英國共有41903宗確診病例，其中在倫敦的入院人數輕微下跌，但英格蘭中，部及東北地區的升幅超過3成。而在過去24小時，全國再有708人死亡，創下單日新高，總死亡人數升至4313人，包括7名醫護人員。

他強調，這些死亡數字反映保持社交距離、阻止病毒散播的重要性，同時呼籲民眾不要因為當地周末天氣晴朗而外出，稱大家仍要嚴守居家令。

對於英國的抗疫措施，高文浩指當局正加快興建臨時醫院，並已經從德國及瑞士等海外夥伴購買呼吸機，其中300台在4日從中國運抵。他亦稱，英國在未來數周會有本土生產的呼吸機供應，現時國民保健計劃（NHS）共有超過8000台存量。

同場的英格蘭國民保健計劃（NHS England）醫療總監波伊斯（Stephen Powis）則認為，阻止病毒的關鍵始終是減少與其他人的接觸。他指倫敦的疫情或已到達高峰，但大家不應因此放下警惕，稱仍需等待一至兩周才見到抗疫措施的成效，減低入院人數。波伊斯表示，未來兩周的死亡數字可能繼續高企。

另外，兩人被問到「5G訊號塔散播病毒」的說法時，指這是廢話連篇，並強調5G網絡對緊急醫療服務非常重要。

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