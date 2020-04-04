【新冠肺炎】英國研究向帶抗體康復者頒發「免疫證書」　計劃惹議

英國衞生大臣夏國賢（Matt Hancock）4月2日表示，政府正研究向帶有新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）抗體的康復者頒發「免疫證書」，證明他們對新冠病毒具有免疫力，讓其豁免於抗疫措施的活動限制，可以回復正常生活。 此計劃引來熱議，目前難題包括未有可靠測試去證明康復者是否有抗體，也有專家認為計劃冒險，因未能知道那些抗體是否足以令康復者免於再受感染。

新型冠狀病毒肺炎：圖為4月2日英國衞生大臣夏國賢在唐寧街10號主持記者會（AP）

夏國賢4月2日表示，政府正在研究向康復者頒發「免疫證書」的計劃，他稱「獲得新冠肺炎抗體的康復者證明具有免疫力，他就可以盡可能恢復正常生活。」他承認在科學上仍是言之過早，目前未能有全面計劃。

夏國賢解釋，暫未有可靠的抗體測試，但政府希望到了後期，測試會變得可靠，讓民眾有信心使用。

德國研究人員也有提出類似計劃

事實上並非只有英國提出此計劃，德國有專家也有類似構想，當地媒體《明鏡》（Der Spiegel）3月27日報道，德國亥姆霍兹傳染研究中心（Helmholtz Centre for Infection Research）流行病學家克勞斯（Gerard Krause）認為，未來政府可以給免疫者一些類似疫苗接種證明的卡片，免除他們受到抗疫措施的工作限制。

該研究中心正準備推行計劃，在未來數周推行大量抗體測試，以檢查有沒有康復者產生抗體。假如計劃獲得許可，測試會在4月開始，一次測試會有10萬人接受檢測。

英國的確診個案已超過4萬宗，當地政府呼籲民眾保持「社交疏離」，減低感染病毒機會（Getty）

「免疫證書」惹爭議

但「免疫證書」的計劃也引來質疑，既有人認為計劃會造成社會分化，也有專家指計劃冒險，因為目前對新冠肺炎的抗體所知不多，該抗體未必會一直存在。

英國愛丁堡大學（University of Edinburgh）傳染病學教授賴莉（Eleanor Riley）表示「我們現在還不知道免疫力是否足夠強力，需要在科學上做得更多，去了解康復者的不同免疫程度。」她擔心康復者可能再受感染。