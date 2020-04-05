【新冠肺炎】美國疫情遠未趨緩　特朗普想重啟經濟急都急不來

新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）在美國蔓延，總統特朗普3月24日曾表示，美國很快將會恢復經濟活動；不過他31日又警告，全國在未來兩周會經歷最艱難時期，呼籲民眾遵守社交距離守則在4月底。

到底美國現今疫情如何，又能否如特朗普所言能盡快恢復經濟活動？



疫情爆發軌跡因國家而異，若每日新增病例有減少趨勢，就是所謂的「壓平曲線」（flatten the curve）。根據《紐約時報》（New York Times）整理的數據，美國新確診病例數量仍迅速增加，沒有任何放緩跡象。

未來兩周迎爆發高峰

紐約州目前是美國疫情重災區，州長科莫（Andrew Cuomo）形容當地的病例像火勢般擴散。數據顯示，美國其他地區的確診及死亡人數亦繼續增長，當中包括新奧爾良及底特律等大城市，若目前模式保持不變，這些社區的疫情將與紐約一樣嚴重。

白宮冠狀病毒應對協調官伯克斯（Deborah Birx）4月4日表示，數據模型顯示紐約、底特律及新奧爾良等城市及周圍地區，未來6至7日內可能會達到爆發高峰，形容未來2周非常重要。

在美國全國各地，口罩、手套、防護衣及呼吸機等重要醫療資源庫存都非常有限。疫情嚴重地區都在爭搶必要物品，若疫情達爆發高峰，屆時醫院、醫護及物資都會更緊絀。

新冠肺炎：新型冠狀病毒肺炎在美國蔓延，特朗普形容全國在未來數周會經歷最艱難時期。圖為他4月4日在白宮出席記者會。（AP）

錯失防疫黃金時間

對此，不少評論都斥美國政府應變太慢及規劃不足，以至錯失防疫黃金時間。特朗普更被指多次試圖淡化疫情嚴重性。

當局病毒檢測遠低於需求，部分患者無法即時確診，使民眾暴露在感染風險中。曾任國際開發署蘇丹特使的納齊奧斯（Andrew Natsios）形容，時間是應對災害中最寶貴的財富。

喬治華盛頓大學（George Washington University）衛生政策和管理學教授列維（Jeffrey Levi）指出，美國政府未能充分維持必要物資儲備，以應對這場疫情，當危機變得明顯時，行動又太遲緩。

新冠肺炎：新型冠狀病毒肺炎在美國蔓延，圖為特朗普4月4日在白宮出席記者會。（AP）

恢復經濟活動並不容易

特朗普在警告疫情將變差的同時，又顯示出他對於「封鎖」措施愈來愈不耐煩，稱希望盡快讓觀眾重返運動場。

綜觀上述數據，美國要在短時間內全面恢復經濟活動並不容易。長遠而言，就要看疫情會否在夏季繼續蔓延，以及特朗普政府造化。