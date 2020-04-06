美眾議員稱中國願向法國提供10億個口罩　換取華為參與建設5G

新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）疫情在多國未見趨緩跡象，其所引發的爭議亦由醫療物資供應去到政治與外交層面，有聲音認為中國以對外供應物資加大國際影響力。美國共和黨眾議員格林（Mark Green）接受霍士新聞網絡訪問時指出，中國以向法國供應10億個口罩，換取巴黎政府讓華為協助法國建設5G網絡。

美國共和黨眾議員格林一連兩天發文，其中一則指出，美國須因應中國加大戰略儲備。（格林Twitter帳戶截圖）

格林4月5日在Twitter中轉發自己接受霍士新聞網絡訪問的影片，他與主持人以視像形式進行訪問。格林稱前一天他在一場電話會議中聽到，中國國家主席習近平近日與法國總統馬克龍（Emmanuel Macron）通話期間，馬克龍要求中國供應10億個口罩。習近平稱會向法國提供，條件是法國以華為的技術建設5G網絡。格林在訪問中形容：「中國就是這樣，全世界是時候醒過來，並認清此事。」

格林在4月6日於Twitter發文稱：「中國的謊言嚴重破壞我們的國家以及全球打擊COVID-19的行動。為數量眾多的人不必要地承受痛苦，全球經濟也是。」他4月5日亦在Twitter發文，稱「我們（美國）必須增加戰略儲備，並改正我們對中國的依賴，因為中國是這個病毒的來源地，以及為了我們國家的藥物及醫療用品着想。」