【新冠肺炎】巴基斯坦醫護人員抗議裝備不足　與警方衝突被捕

巴基斯坦約30多名醫護人員無視集會禁令，在俾路支省（Balochistan）城市奎達（Quetta）遊行，與防暴警察發生衝突，他們抗議當地政府未能提供防護物資，讓前線醫護人員身處危險中。

新型冠狀病毒肺炎：攝於4月6日，巴基斯坦奎達的街上有約30多名醫務人員，因缺乏防護裝備遊行抗議，他們戴上口罩，拿着橫額高叫口號。（Reuters）

約30多名醫護人員在奎達示威，抗議當地政府未能提供防護物資，威脅要停止工作，期間一度與防暴警察發生衝突，多人被捕。從片段中可見，有身穿工作袍及戴上口罩的醫護人員示威，遭警察拘捕帶上警車。

Police in Pakistan were filmed beating and arresting doctors who were protesting the shortage of personal protective equipment (PPE) amid the coronavirus pandemic pic.twitter.com/zE4adBowHL — NowThis (@nowthisnews) April 7, 2020

路透社引述當地醫生指出，當地已有12名醫生遭病毒感染，前線醫護人員正身處危險中。示威中警方亦在驅趕其間，用警棍毆傷了部分醫護人員。

巴基斯坦目前共有3,766人感染新型冠狀病毒肺炎（COVID-19），其中191宗發生在基建落後的俾路支省中。當地政府表示，醫療物資已送往當地醫院，稱不明白為何他們抗議。