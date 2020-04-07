【新冠肺炎・美國】紐約州疫情有放緩跡象　州長稱不能掉以輕心

美國紐約州新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）疫情有放緩跡象，其中感染人數、死亡人數增速開始減慢，但政府警告即使疫情漸趨穩定，仍不能掉以輕心。

新型冠狀病毒肺炎：美國紐約州疫情有放緩跡象，但數字仍然高企。圖為一名醫護人員4月6日站在紐約市皇后區埃爾姆赫斯特醫院 （Elmhurst Hospital）的檢測站外。（Reuters）

美國紐約州6日新增感染9,392人，累積感染人數逾13萬人；死亡人數增加599人，達4758人。其中死亡人數已不再像過往快速增長，已連續兩天少於600人。

紐約州州長科莫（Andrew Cuomo）指出病患及死亡人數增幅有放緩跡象，而住院人數、深切治療部病患人數，以及使用呼吸機數字亦有回落，意味疫情已接近頂鋒。

但科莫警告病患數字仍然高企，即使疫情漸趨穩定，也不能掉以輕心。他又宣布家居令將延長至4月底，學校將繼續停課。

另外，總統特朗普（Donald Trump）答應紐約州政府要求，容許停泊在曼哈頓的安慰號醫療艦（USNS Comfort）接收確診新冠肺炎的患者。醫療艦原只用作接收非新冠肺炎的患者，以減輕當地醫院負擔，但因患者數目眾多，政府要求醫療艦加入治療新冠肺炎患者。