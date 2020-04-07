【新冠肺炎・日本】安倍晉三宣布7地進入緊急狀態被批「太遲」

日本政府於4月7日宣布包括東京、神奈川、埼玉、千葉、大阪、兵庫及福岡7個都府縣進入緊急狀態。但日本媒體認為實施該措施「為時已晚」。

在美國工作的日本醫生透露，儘管全球疫情告急，但日本市民看起來仍然很放鬆，如常上班。（Reuters）

日本《朝日新聞》4月6日分析稱，日本首相安倍晉三遲遲不宣布緊急狀態，是考慮到這有可能對經濟造成不利影響，而安倍經濟學政策帶來的經濟復甦是安倍政府的核心支柱，因此政府對經濟受到疫情影響倒退持慎重態度。

日本《每日新聞》報道，早在2月中旬就有人提出要求政府宣布緊急狀態，但日本副首相兼財務大臣麻生太郎就此反駁稱，「經濟會不成樣子」。日本官方長官菅義偉也考慮到對經濟造成的衝擊，維持慎重對待宣布緊急狀態，這兩位親信的態度也對安倍晉三造成一定影響。

隨着醫療系統崩潰的憂慮增大、宣布緊急事態的呼聲日益高漲，安倍政府如今似乎也很難堅持此前的消極態度。但日本國民民主黨議員玉木雄一郎4月6日指出，早在2月日本出現首例新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）死亡患者時就已要求政府宣布緊急狀態，現在「為時已晚」。

據日本共同社報道，日本境內呼吸機面臨嚴重不足的難題，由此可能引發的「醫療崩潰」令人擔憂。

美國哥倫比亞大學醫學中心的一名日本醫生島田悠一表示，現在的東京和2周至3周前的紐約很相似。

東京於4月4日每日新增患者首次突破100名，而紐約日新增確診患者人數超過100名正是在3周前的3月12日。感染途徑不明也是東京和紐約的共同點，東京多數感染者感染源無法確定，實際上病毒可能已經在相當程度上蔓延。