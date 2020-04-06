八家日本車企宣布在日本國內暫停生產

疫情的蔓延給全球製造業的生產帶來了巨大的衝擊，作為重要的製造業產業之一，全球汽車產業也按下了「暫停鍵」。

據《央視新聞網》報道，日本是全球三大汽車生產國之一，2月份日本八家車企全球生產總量約為187萬輛，比2019年同期減少約15%，預計3月份的產量還將會進一步下降。

當地時間4月3日，受新冠肺炎疫情導致全球需求低迷影響，豐田汽車公司暫停了日本國內5家工廠，共7條生產線的生產，停產計劃最長將持續到4月15日。

停產期間豐田公司的減產規模約為3.6萬輛。零部件廠商豐田紡織公司也已經決定配合豐田汽車公司，從3日起停止車用座椅和內部裝飾品工廠的部分生產。

疫情在韓國擴散後，韓國現代汽車也因員工感染停產。（新華社）

傳豐田向銀行尋求1萬億日圓貸款

與此同時，豐田汽車公司正在尋求從日本國內銀行獲得1萬億日圓的貸款，以應對疫情期間融資成本的上升。

目前，由於海外零部件供應量下滑，加上消費需求在全球範圍內下降，包括豐田、日產、本田、馬自達、鈴木、斯巴魯、三菱和大發在內的日本八家車企已經全部宣布將暫停日本國內的汽車生產。

美國三大汽車製造商通用汽車、菲亞特克萊斯勒和福特在3月18日決定接受汽車工人聯合工會的要求，暫時關閉在北美的工廠。

德國三大汽車製造商大眾、戴姆勒、寶馬也紛紛宣布在歐洲停工停產。全球汽車產業因此遭受巨大沖擊。

《日本經濟新聞》最新預計，2020年全球汽車產量將按年下滑近40%。

雖然中國因素對全球生產的制約逐漸消退，但是疫情在日韓及歐美的擴散，又使全球供應鏈面臨第二輪衝擊，而且是多點開花。

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