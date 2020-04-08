【新冠肺炎】全球確診個案達140萬宗　紐約州病歿人數創單日新高

新型冠狀病毒（COVID-19）肺炎疫情持續威脅全球，據美國約翰斯·霍普金斯大學（Johns Hopkins University）的最新統計數據顯示，截至4月7日，全球的確診病例總數超過140萬，累計有81200人死亡。

美國的疫情仍然嚴峻，當地的確診病例有386817宗，12285人不治。紐約州是全國最大個案的州份，州長科莫（Andrew Cuomo）表示，過去24小時，州內新增8147宗確診病例，累計確診總數超越意大利，共錄得138836例。另外當地再多731人喪生，累計死亡人數升至5489人，創下單日病歿數目新高。

而在意大利的疫情方面，民防部門指，全國在24小時內新增3039宗確診個案，累計數目升至135586宗，不過已經是25天以來的單日新低。當地再多604人死亡，總數增至17127宗，另外有24392人康復，接受深切治療的人數連續3天下降至3792人。

法國則成為第4個錄得1萬人死於疫情的國家，衛生部門指全國一共有10328人喪生，連續兩日上升，確診人數迫近10萬宗，目前有98984宗病例。至於英國在過去24小時新增3634人確診，累計有55242人確診。另外當地再有786人不治，總數增至6159人死亡。