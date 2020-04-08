【新冠肺炎】法國尼斯市將下令民眾戴口罩　每人派一片用一個月

COVID-19新型冠狀病毒肺炎疫情持續，法國南部尼斯（Nice）市長埃斯特羅斯（Christian Estrosi）周一（6日）宣布，即將規定所有巿民外出時必須佩戴口罩。

埃斯特羅斯稱：「當地所有市民在8至10日內會收到一片口罩，他們可重複使用一個月」，詳細措施將於周三（8日）晚公布。

康城（Cannes）、索城（Sceaux）及芒德留拉納普勒（Mandelieu la Napoule）等市鎮亦相繼宣布類似安排，芒德留拉納普勒市長勒羅伊（Sebastien Leroy）說：「我已要求盡快補充存貨，以便向所有人提供口罩。」

圖為4月7日，法國總統馬克龍（Emmanuel Macron）戴上口罩前往龐坦鎮（Pantin）的一間醫療中心與醫護人員會面。（路透社）

法國當局早前多次強調，除了確診患者及醫護人員外，普羅大眾不需要戴口罩，但隨著無症狀感染者數量愈來愈多，法國衛生部長薩洛蒙（Jerome Salomon）上周五（3日）首次鼓勵民眾如有需要，就使用口罩的替代品。

隨着法國官方立場轉變，預計之後會有更多市鎮下令民眾戴口罩。巴黎市長伊達爾戈（Anne Hidalgo）周二（7日）亦謂：「所有人都應該要有某程度的保護，戴口罩或圍巾總比沒有任何防護好。」

根據美國約翰斯·霍普金斯大學（Johns Hopkins University）的即時數據顯示，法國的確診個案增至110043宗，當地衛生部長韋朗（Olivier Véran）指出，法國的疫情仍未到達高峰，警告疫情仍然處於惡化階段，不過接受深切治療的人數的升幅則出現放緩。

▼疫情下的法國​

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（綜合報道）