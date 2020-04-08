【新冠肺炎】辭退羅斯福號艦長惹爭議　美代理海軍部長下台

美國代理海軍部長莫德利（Thomas Modly）就解除航空母艦羅斯福號（ USS Theodore Roosevelt，CVN-71）艦長克羅澤（Brett Crozier）職務的一事再有新發展，美軍官員4月7日指，莫德利已經向防長埃斯珀（Mark Esper）提出辭職，並獲對方接納。

克羅澤早前緊急致函美國海軍，要求讓艦上全員盡快下船，以免新型冠狀病毒（COVID-19）疫情擴散，此事讓他成為了美國的「吹哨人」；有關信件的內容後來經《三藩市紀事報》（San Francisco Chronicle）獨家披露，其後他遭莫德里解除職務。

莫德利5日在羅斯福號上發表講話，稱克羅澤應該知道他的信會洩露給媒體，如果不知道，那麼他就是太天真或太愚蠢。他的講話被船員錄音並向傳媒披露，莫德利初時堅稱自己的說法，但之後發道歉聲明，稱自己可能用詞不當。

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而在莫德利辭職的消息曝光前，華府多名政治人物已要求對方下台，當中包括眾議院議長佩洛西（Nancy Pelosi），她批評莫德利的行為反映對方沒法優先採取措施保障士兵安全。

截至6日，羅斯福號共有173人確診，當中包括克羅澤。該艦目前停泊在關島，當局計劃在10日前疏散大約2700名船員到岸上。

埃斯珀其後表示，已經接納莫德利的辭職，並由陸軍副部長麥克弗森（Jim McPherson）暫代空缺。