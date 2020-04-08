【新冠肺炎】美媒：白宮擬建基更多人受檢　準備重啟經濟計劃

美國的新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）疫情仍然嚴重，但華府認為快將看到隧道盡頭的光。隨着疫情「重災區」紐約州的入院人數較上周減少，這州可能站上疫情的高原，白宮再度出現樂觀的情緒。美媒4月7日報道，華府在準備重啟經濟活動的計劃。

新型冠狀病毒肺炎：圖為4月7日美國總統特朗普在華盛頓白宮舉行的防疫記者會上發言。（AP）

彭博社7日引述知情人士稱，美國正在草擬讓美國經濟活動恢復的計劃，而它是基於對美國公民進行遠超迄今為止所能進行測試的數量。但事實上，美國的醫院和實驗室仍無法擴大測試規模。

這項工作可能會從那些尚未受病毒嚴重打擊的城市和小鎮開始。紐約、底特律及新奧爾良等被總統描述為「熱點」的城市將維持關閉。這個計劃仍處於初期階段。

彭博社引述一熟悉白宮的計劃的人說，有關工作可能在30天內進行，預計疾病控制和預防中心（Centers for Disease Control，CDC）的官員或其他政府衛生專業人員可能會反對。這位知情人士說，美國可能會再爆發疫情，而且經濟不會像特朗普所描繪的那樣，像電燈開關一樣重新打開。

報道亦引述一位知情人士稱，政府認為快速和廣泛的檢測是至關重要的一步，這使公共衛生部門可以更好地識別受感染人士，包括那些沒有症狀的人，並將他們與可能採取措施的健康人隔離開來。這樣健康的人便可重新投入原本的工作和生活。