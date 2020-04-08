【新冠肺炎】美媒指世衛忌憚北京　譚德塞難辭其咎

新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）在全球多國蔓延，《華爾街日報》4月5日評論指出，世界衛生組織（WHO）因忌憚中國而延誤防疫，總幹事譚德塞（Tedros Adhanom Ghebreyesus）難辭其咎。評論認為，為防止再有傳染病大流行，世衛應該改革。

新冠肺炎：《華爾街日報》4月5日評論指出，疫情失控世界衛生組織總幹事譚德塞難辭其咎。圖為譚德塞2月28日在瑞士日內瓦出席關新聞發布會。（Reuters）

評論指出，新冠肺炎疫情約在2019年11月在武漢爆發，官方實驗室12月底對病毒基因進行測試，及後卻在官方要求下摧毀樣本。李文亮醫生就病毒作出警告時，卻遭北京問罪。

台灣12月31日警告病毒有人傳人的跡象，世衛2020年1月14日卻仍在Twitter稱「中國初步調查未發現明確人傳人證據」，並在一周過後才改口。

文章指出，世衛在中國反對下遲遲未有宣布將疫情列為「國際關注的突發公共衛生事件」（Public Health Emergency of International Concern，PHEIC）。評論認為，中國隨着經濟增長，無可避免地獲得更多國際影響力。世衛因忌憚北京而延誤防疫，失敗的罪魁禍首是譚德塞。

文章建議美國盟友一同努力改革世衛，國會應調查世衛的決定是否受到中國政治影響。