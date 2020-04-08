【新冠肺炎】英媒：英國首相約翰遜高燒已退

英國首相約翰遜（Boris Johnson）3月27日確診患上新冠肺炎後，在隔離期結束後仍有高燒，之後他應醫生建議入院。其病情一度惡化，但在他於深切治療部留醫第2晚後，有英媒報道指他的體溫回落。

英國《泰晤士報》4月8日報道稱，約翰遜留醫的倫敦聖托馬斯醫院（St Thomas' Hospital）有消息稱他情況穩定、精神良好。文中指出，醫院為他進行的退燒治療看來已奏效。

英國首相約翰遜染疫入院對該國來說是大事，英國媒體多派員到醫院門外守候，以期報道第一手消息。圖為4月8日一名記者在聖托馬斯醫院外工作。（Reuters）

首相府稱約翰遜在深切治療部留院第2晚，形容他的情況為「穩定」，不過有關方面否認約翰遜曾接受供氧4公升。一般新冠肺炎病人在接受供氧15公升後會被送入深切治療部。

他在3月27日確診患上新冠肺炎，但在隔離10天後仍有徵狀，包括發燒。由於相關情況持續，他4月5日傍晚應醫生建議進入就醫。他4月6日因病情轉差轉入的深切治療部。英國官員稱他有接受供氧，但並未使用呼吸機，而且神志清醒。