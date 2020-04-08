【新冠肺炎】約翰遜能否戰勝病魔　未來數天是關鍵

英國首相約翰遜（Boris Johnson）因感染新型冠狀病毒肺炎（COVID-19），現正於深切治療部留醫。據目前得悉資訊，約翰遜雖病重但未算「嚴重」，然而未來數天將會是關鍵。

新型冠狀病毒肺炎：攝於4月6日，約翰遜正入住的聖湯瑪斯醫院。約翰遜目前在醫院的深切治療部留醫。（Getty）

根據醫學期刊《刺針》一篇有關新冠肺炎入住深切治療部的文章，有49.9%的患者能康復過來，即50.1%的患者會不治。雖然相比其他病毒性肺炎的77.6%康復數字要少得多，但仍有一半的機率存活仍然樂觀。

會否出現併發症

未來數天的病情進展，會是約翰遜能否戰勝病魔的關鍵。文章統計了存活者及死亡患者，在病情發展上的變化：大部分入深切治療部的患者都會出現一定程度的呼吸困難，但死亡患者一般都會在進入深切治療部的數天後出現各種併發症，包括腎衰竭、心肌梗塞、二次感染等。

各種併發症會在進入深切治療部後第三天起陸續出現，而不治者會在第七至八天死亡。

若然患者未有特別併發症發生，患者一般會在第七天左右病情回穩，成功離開深切治療部，在餘下的四天快速康復出院。

新型冠狀病毒肺炎：攝於3月21日，德國St. Josefskrankenhaus 醫院內深切治療部的呼吸輔助機。（Getty）

肺部功能狀況

另一個關鍵是肺部狀況，醫院會根據患者肺部功能給予不同程度的呼吸協助，其中分為四級：第一級是最基本的氧氣治療；第二級是高壓氧氣治療；這兩種會在患者仍有一定肺部功能，保持清醒下給予的治療方式。

第三級是機械式呼吸輔助法，這會在患者已失去相當肺部功能，需要機器輔助呼吸時進行的侵入式治療，在這階段患者的病情已十分嚴重。

第四級是名為ECMO的體外膜氧合治療，這會在患者肺部已幾乎失去換氧能力，需要以機器替代心肺功能時做出的最後治療法。但在這階段病人情況已屬危殆，根據美國醫學會2月的統計，逾八成的患者到這階段都會死亡。

根據英國首相府的消息，約翰遜在截至7日的情況仍然穩定，且未有使用呼吸輔助機，意味他的肺部功能仍然理想。所以在未來數天的病情發展，會是約翰遜能否康復的關鍵。