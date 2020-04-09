【新冠肺炎】紐約州病歿人數再破單日新高　確診個案成全球最多

美國紐約州長科莫（Andrew Cuomo）4月8日表示，當地在過去24小時內新增779人死於新型冠狀病毒（COVID-19）疫情，再次打破單日死亡個案新高。而州內的確診個案迫近15萬宗，超越西班牙成為全球最多確診個案的地方。

科莫指，目前州內有最少6268人死於這場疫情，比2001年911襲擊中在世貿中心喪生的2753人更多。不過他認為，現時當地保持社交距離的措施有效，令確診數字的曲線明顯拉平，但他強調民眾仍要保持警惕，指疫情高峰尚未過去，警告將來數天的死亡數字可能比目前相近或更多。他同時承認，或者有確診人士在家中死亡，但這些數字或沒有計算在內，指實際數字可能會更高。

另外紐約州新增10480宗確診個案，令總數升至149316宗，意味當地超過西班牙的146690宗，成為全球最多確診病例的地區。

科莫亦引用數據指，紐約州內的黑人及拉丁裔人的感染率比其他人高，科莫認為有需要找出原因，希望將來不會發生同樣情況。此外州政府會為疫情中申請失業援助的人士額外提供600美元的資助。

而在全國的疫情方面，根據約翰斯·霍普金斯大學（Johns Hopkins University）的即時數據顯示，截至8日的確診個案突破40萬至402923宗，12936人死亡，另外有最少22717人康復。