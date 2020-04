【新冠肺炎】英媒：特朗普建議用藥「化作」指引　美國CDC抽起

英媒4月8日報道稱,美國疾病控制和預防中心(CDC)已經從網站上刪除一份3天前發布的、被指是「很不尋常」的用藥指引。它建議醫生如何處方羥氯喹(Hydroxychloroquine)和氯喹(Chloroquine)。它們是美國總統特朗普(Donald Trump)不止一次公開建議用於治療新型冠狀病毒肺炎(COVID-19)的藥物。

路透社在4月8日的報道中指出,原本的指引是在特朗普向聯邦監察機構與衛生官員親身敦促的情況下,由CDC草擬的。他此舉是希望這些本同於治療瘧疾的藥物,能更廣泛地用於治療新型冠狀病毒肺炎。

CDC的網站發布的,是題為 Information for Clinicians on Therapeutic Options for Patients with COVID-19(暫譯:給臨床醫生有關COVID-19患者治療選項的資訊)的指引。

指引寫道,「儘管治療COVID-19的羥氯喹最佳劑量以及療法尚未清楚,一些美國臨床醫生已報告有關一些處方COVID-19的方法。」

有接受路透社訪問的醫療專家對此表示驚訝,指這個說不通,這是非常不尋常。

CDC的指引現已這沒有前述的一段的文字,取而代之的是:「沒有美國疾病控制和預防中心批准的、用於預防或治療COVID-19的藥物或其他療法。」已更新且已縮短的指引中寫道:「羥氯喹及氯喹正在臨床試驗中接受調查。」

路透社在報道中指出,CDC未有即時就抽起原有指引予以回應。