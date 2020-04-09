【新冠肺炎】譚德塞回應特朗普批評　籲停止將病毒政治化

新型冠狀病毒（COVID-19）肺炎疫情持續，世界衛生組織（World Health Organization）總幹事譚德塞（Tedros Adhanom Ghebreyesus）4月8日在記者會上回應美國總統特朗普（Donald Trump）早前的言論，稱各國領袖應團結抗疫，停止將病毒「政治化」（politicization）。

譚德塞表示，他們一直在通知全球關於疫情的最新資料，並否認世衞與中國太親近，「我們與每個國家都親近，我們是色盲（colour-blind）的。」他又說：「我的建議有3點。請在國家層面中團結，不要利用病毒作政治用途。第二，在全球層面中坦誠合作。此外，中美雙方領導人應坦誠合作抗疫。」

特朗普早前批評世衛非常「以中國為中心」（very China centric），又指美國慶幸在疫情初期拒絕世衛提出向中國開放邊境的建議，批評世衛為甚麼作出如此錯誤的建議，並揚言考慮停止補助世衛。

另外，聯合國秘書長古特雷斯（Antonio Guterres）亦表示，現在不是評估全球對應對病毒措施的時候，而應呼籲國際社會集中力量，團結一致抗疫。他說：「一旦我們終於成功扭轉疫情，屆時就會有時間去全面檢討，了解到底這種疾病是如何出現，又是如何在全球迅速擴散，以及有關的國家如何應對危機。但是現在仍不是那個時候。」