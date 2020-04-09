【新冠肺炎】留醫逾51日　韓國新天地教會「超級傳播者」仍未出院

COVID-19新型冠狀病毒肺炎疫情持續，韓國衛生部周三（8日）表示，國內第31宗確診患者、被指為新天地教會「超級傳播者」的61歲女子留院逾51日仍未出院，是當地確診者中留醫時間最長的病人。

該名韓國大媽住在大邱市，是異端宗教組織「新天地教會」信徒，在出現明顯病徵後仍在區內四處活動；在2月18日證實確診前，兩度到教會參加崇拜，期間懷疑將病菌傳播開去，形成了確診者的最大群組，因此她被稱為「超級傳播者」。

當地傳媒報道，自2月18日她成為第31位確診者後，大邱的確診個案便以「一變四、四變十二」的速度急升，不少人認為其行為自私，令整全國陷入危機。大媽後來接受SBS、JTBC等多間媒體電話訪問，強調不覺得自己是超級傳播者，認為是「食死貓」、還發表「有很多人都是因為我才保住性命」等荒謬言論，結果再次引來罵聲。

二月下旬是韓國新冠肺炎疫情爆發高峰，與新天地教會有關之確診者數以千計。青瓦台政府實施高科技檢測及防控措施後，目前韓國的疫情已紓緩。（Getty Images）

連續3日新增個案維持約50宗

韓國大邱市周二（7日）的一份報告指出，國內最大群體感染新天地教會群組已有10459人接受病毒測試，當中4258人確診，其中有75.7%（3222人）是在未有即時出現病徵下呈陽性反應；這是當局首次公佈新天地教會疫情爆發的細節。

截至周三，韓國累計有10384宗確診，共200人不治。當局表示，現時疫情持續紓緩，連續3日新增個案均維持在約50宗，認為是正面訊號，反映新天地教會引發的集體感染問題正逐漸恢復，但提醒民眾仍不能掉以輕心。

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