【美國大選】拜登料挑戰特朗普　疫情將左右選戰形勢

美國民主黨總統參選人桑德斯（Bernie Sanders）決定退選，前副總統拜登（Joe Biden）成為最後的勝出者，在預定2020年末舉行的大選中美國將上演拜登與特朗普（Donald Trump）的決戰。但在新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）的影響下，儘管大局已定，選舉將如何進行仍然未明。

美國大選：隨着桑德斯退選，拜登成為勝出者，料將代表民主黨出選2020年美國大選。圖攝於3月15日，CNN舉行的民主黨參選人辯論。（Reuters）

隨着桑德斯的退出，民主黨已篤定拜登成為代表，在大選中挑戰特朗普連任。但因新冠肺炎的關係，不只企業停工，民眾被迫留在家中，各種選舉活動亦因而暫停。在過去一個月，桑德期和拜登的競選活動主要集中在網上，向網民講話爭取支持。

共和黨一方亦相同，特朗普原定舉行支持者集會，預先攻擊對手為大選造勢，但所有的集會都因疫情取消。外界預期的特朗普和拜登隔空罵戰未有出現，取以代之的是兩人的私人電話，拜登在8日透露他與特朗普在6日時透過電話進行了一次「良好，客氣的對話」。

疫情會成為今屆競選主題

目前疫情對大選的影響未明，但過去美國的大選顯示，愈能在國家危難時帶給國民希望的候選人，愈有機會勝出大選。如2004年大選，美國陷911襲擊陰霾，高舉打擊恐怖主義的喬治布殊（George W.Bush）成功連任；在1992年大選，冷戰結束經濟問題成為主軸，重點提出經濟改革的克林頓（Bill Clinton）勝出大選。

毫無疑問疫情將會成為這次大選的主題。儘管從一些美媒如美國有線新聞網絡（CNN）的調查下，發現選民對特朗普政府處理疫情的措施不滿，但隨着政府改變以往被動形象，加強防疫及生產醫療設備，人民的觀感亦會隨之改變。

疫情的走向和結果會成為特朗普執政的成績表，疫情過後如何啟動美國經濟亦會是兩人競選的一大議題。但在疫情仍處於高鋒的短期而言，目前討論重啟經濟仍然太早。